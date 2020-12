Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb stiehlt Leergutkästen

AttendornAttendorn (ots)

Ein kurioser Diebstahl hat sich gestern (16. Dezember) in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Auf der Tränke" in Attendorn ereignet: Gegen 17.15 Uhr stahl hier ein Unbekannter eine Leergutgetränkekiste Bier inklusive ausgetrunkener Flaschen. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie er ursprünglich vier Kisten aus einem Lager an der Gebäudeaußenseite an sich nahm. Sie sprach ihn an. Er gab an, dass alle Kisten ihm gehörten. Der Angestellten gelang es jedoch, ihm drei Kisten abzunehmen. Auf sie machte er einen betrunkenen Eindruck. Schließlich flüchtete er auf einem Fahrrad mit einer Leergutkiste in Richtung Südwall. Dabei beobachteten Zeugen noch, wie er gegen einen Zaun fuhr, aber seine Fahrt fortsetzte. Der Wert des Leerguts und der Kiste liegt bei rund drei Euro. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen beschrieben den Täter folgendermaßen:

- circa 1,80 Meter - circa 40 Jahre - dunkelblonde Haare - Bekleidung: Mundschutz, dunkle Jacke, schwarze Wollmütze

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell