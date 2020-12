POL-OE: Neuer Wachleiter der Polizei mit langjähriger Erfahrung - Elmar Beckmann folgt Achim Henkel in Attendorn

Kreispolizeibehörde Olpe

Neuer Wachleiter der Polizei mit langjähriger Erfahrung - Elmar Beckmann folgt Achim Henkel in Attendorn

Attendorn

Der gebürtige Würdinghauser Elmar Beckmann trat seinen Dienst bei der Polizei in NRW vor über 40 Jahren an. Nach Stationen in Bochum, Köln und Gummersbach hatte er seine erste Verwendung im Kreisgebiet 1988 in Attendorn.

Nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung führte ihn sein Weg in den gehobenen Dienst zur Kriminalpolizei des Hochsauerlandkreises. Vier Jahre lang war er außerdem als Fachlehrer in Brühl tätig.

Zurück in der Olper Polizeibehörde wurde er als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache in Lennestadt und ab 2011 auf der Einsatzleitstelle in Olpe sowie in der Personalwerbung eingesetzt. Nach einjähriger Dienstverrichtung auf der Leitstelle in Siegen kehrte er jetzt in die Kreispolizeibehörde Olpe zurück.

EPHK Elmar Beckmann ist zur heimischen Polizei nun zu der Dienststelle zurückgekehrt, bei der er als 24-jähriger Polizeimeister bereits Streifendienst versah. Hier tritt er die Nachfolge von EPHK Achim Henkel an, der als Bürgermeister nun in Finnentrop die Geschicke der Kommune leitet. Beckmann sieht in der Stelle des Wachleiters eine vielfältige und interessante Aufgabe, der er sich in den nächsten Jahren gerne stellen möchte.

Ein wichtiges Anliegen ist für EPHK Beckmann die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern und deren Anliegen. Außerdem liegt ihm das Thema Verkehrssicherheit sehr am Herzen. In seiner Freizeit ist er als Fahrtrainer tätig und führt Sicherheitstrainings für PKW und Einsatzfahrzeuge durch.

Außerdem erklimmt er gern Berge, vorzugsweise in Südtirol oder durchstreift das schöne Sauerland mit dem Rad. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne.

