Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Pkw durch Zeugin verhindert

AttendornAttendorn (ots)

Heute Nacht (17. Dezember) gegen 4.50 Uhr hat eine 47-Jährige einen Diebstahl an einem Pkw, der in der Straße "Wippeskuhlen" in Attendorn geparkt war, verhindert. Nach eigenen Angaben bemerkte eine Nachbarin in der Nacht, dass ein Unbekannter sich an dem Fahrzeug ihrer Nachbarn zu schaffen machte und dieses durchsuchte. Sie sprach daraufhin den Unbekannten an. Dieser stieg aus dem Wagen aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Zeugin konnte nur erkennen, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelte. Dieser war dunkel gekleidet und circa 1,70 m groß. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete er keine Gegenstände aus dem Pkw. Es entstand kein Sachschaden. Eine Nachschau im Bereich des Tatorts verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

