POL-OE: Unbekannter stiehlt Wertgegenstände aus Pkw

Attendorn (ots)

Vermutlich zwischen 10 und 11.15 Uhr ist am Donnerstag (18. Dezember) in Attendorn in der Bergstraße eine Seitenscheibe eines dort geparkten Pkw zerstört eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der oder die Täter unter anderem ein Smartphone und ein Kartenportemonnaie. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

