Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. Konstanz) Unfallflucht in Konstanz (06.02.2021)

Konstanz (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Samstagmittag, zw. 12.20 und 12.45 Uhr, beobachtet, wie ein schwarzer oder blauer Kleinwagen (Polo/Golf) einen geparkten roten Hyundai Tucson streifte. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland in Konstanz, Carl-Benz-Straße. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen (Tel. 07531 995-2222).

