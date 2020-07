Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Einfamilienhaus eingebrochen: Die Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Vogelsbergkreis (ots)

In Einfamilienhaus eingebrochen: Die Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Schotten - In der Nacht zu Mittwoch (29.07.), zwischen 23 Uhr und 2 Uhr, drangen Unbekannte über eine gekippte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Zum möglichen Diebesgut ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de/praevention oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 06641/971-130.

Dominik Möller, Pressesprecher

