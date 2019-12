Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann droht mit Schusswaffe

Recklinghausen (ots)

Am Samstagvormittag (gegen 11:00 Uhr) fiel an den Angestellten eines Supermarktes an der Seikenkapelle ein Mann auf, der sich zunächst auffällig verhielt. Zwischenzeitlich maskierte er sich kurz, anschließend wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen. Der unbekannte Mann bedrohte einen Mitarbeiter jetzt mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchtete er auf einem Herrenrad in das angrenzende Wohngebiet. Verletzt wurde niemand.

Personenbeschreibung: männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, Bart (Goatee), kurzes dunkles Haar, sprach akzentfrei deutsch, schwarze Jacke, blaue Jeans, blaue Einkaufstasche, bewaffnet mit einer schwarzen Schusswaffe

