Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Baum stürzt in Herten auf einen fahrenden PKW - zwei Personen schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 60 jähriger PKW-Fahrer aus Herten befährt die Feldstraße von Herten kommend in Fahrtrichtung Marl. Mit im Fahrzeug befindet sich seine 57 jährige Beifahrerin. In Höhe der Transvaaler Str. 435 fällt am heutigen Tage, gegen 13:44 Uhr, ohne erkennbaren Grund eine Buche (1,5 Meter Umfang / ca. 30 Meter Länge) um und landet auf dem Dach des fahrenden PKW. Beide Insassen des PKW wurden hierbei verletzt und werden aktuell einem Krankenhaus zugeführt. Über das genaue Verletzungsbild kann bis dato noch nichts gesagt werden. Der PKW erlitt einen Totalschaden, Schadenshöhe ca. 15.000.- Euro. Die Feldstraße wird zwischen Riedstraße und Langenbochumer Str. für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

