Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - PKW auf dem Dach, Fahrer schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger PKW-Lenker die Landstraße zwischen Giengen und Heidenheim. Im Bereich einer Rechtskurve kam er nach rechts auf das schneebedeckte Bankett. Beim Zurücklenken verlor er die Kontrolle über den PKW und prallte in die Böschung. Der PKW drehte sich auf das Dach und kam so zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, wurde jedoch schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1 000 Euro geschätzt.

