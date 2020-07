Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Fahrzeuge in Bebra zusammengestoßen: Sachschaden - Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zwei Fahrzeuge in Bebra zusammengestoßen: Sachschaden

Bebra - Am Dienstag (28.07.), gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Opel Meriva die Hersfelder Straße in Richtung Blankenheim. Von dort bog er nach links in den Storchenweg ein, um anschließend rückwärts zu wenden. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah er dabei den 3er BMW einer 35-jährige Frau, die mit ihrem Fahrzeug auf der Hersfelder Straße wartete, um ebenfalls in den Storchenweg einzubiegen. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1.800 Euro.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Bad Hersfeld - Am Dienstag (28.07.) im Laufe des Tages drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße "Am Helfersgrund" ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der Einbruch wurde gegen 19 Uhr bemerkt. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

