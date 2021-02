Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Lkrs. Rottweil) Brückenspringer an der A81 (06.02.2021)

A81 (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Samstagnachmittag, gg. 16.15 Uhr, über Notruf mitgeteilt, dass soeben 2 Personen von der 'Weitlinger Brücke' an der A81 hinuntergesprungen seien. Aufgrund des sportlichen Aussehens der beiden und der Tatsache, dass sie Rucksäcke mit sich führten, ging der Zeuge nicht davon aus, dass es sich um Selbstmörder handelte. Bei der Überprüfung durch eine Streife konnten keine Personen am Talgrund der Brücke angetroffen werden. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte 2 verlassene Fahrzeuge auf den beiden gegenüberliegenden Parkplätzen 'Neckarblick' und 'Hirtenhaus' feststellen. Kurz darauf stiegen 2 ganz in schwarz gekleidete Personen in das auf dem Parkplatz 'Hirtenhaus' stehende Fahrzeug ein und fuhren auf die Autobahn auf. Das Fahrzeug konnte durch die Streife an der nächsten Ausfahrt angehalten und kontrolliert werden. Die beiden Insassen, 2 Männer im Alter von 28 und 48 Jahren, räumten nach Vorhalt die Tat ein. Im Fahrzeug wurden 2 Base-Jumper-Ausrüstungen und Helme mit Helmkamera festgestellt. Das verlassene Fahrzeug auf dem Parkplatz 'Neckarblick' konnte ebenfalls den beiden Männern zugeordnet werden, es war als 'Fluchtfahrzeug' dort abgestellt worden. Der gefährliche und verbotene Adrenalin-Kick dürfte sie teuer zu stehen kommen, sie erwartet eine Anzeige nach dem Luftverkehrsgesetz. Die Autobahnpolizei in Zimmern bittet Zeugen des Sprungs sich unter Tel. 0741 348790 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell