POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Auto beschädigt (06.02.2021)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an dem geparkten Dacia Logan die Seitenscheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand, war in Rottweil im Bereich Bahnhof abgestellt. Das Polizeirevier Rottweil bittet um Hinweise unter Tel. 0741 4770.

