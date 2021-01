Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210128 - 0102 Frankfurt-Griesheim: Festnahme von zwei Drogendealern

Frankfurt (ots)

(wie) Am Mittwoch, 27.01.2021, gerieten zwei mutmaßliche Drogendealer auf der Mainzer Landstraße in eine Kontrollstelle der Polizei, als sie als Fahrgäste in einem Taxi in stadtauswärtige Richtung unterwegs waren.

Den kontrollierenden Beamten stieg sofort Marihuana-Geruch in die Nase, weshalb die beiden "Fahrgäste" durchsucht wurden. Dabei stellten die Fahnder bei einem 31-Jährigen zwei ca. 100 Gramm schwere Blöcke Haschisch und ca. 1.300 EUR Bargeld sicher. Bei dem anderen Fahrgast, einem 29-Jährigen, wurden ebenfalls zwei ca. 100 Gramm schwere Blöcke Haschisch und ca. 11.100 EUR Bargeld sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Drogendealer wurden festgenommen und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Beiden wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

