Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210128 - 0101 Frankfurt-Fechenheim: Versuchter Raub

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 27. Januar 2021, gegen 22.05 Uhr, war eine 24-jährige Frankfurterin zu Fuß auf dem Bürgersteig der Dieselstraße unterwegs in Richtung der Hanauer Landstraße.

In Höhe der Hausnummer 50 kam ihr ein Unbekannter entgegen, der nach ihrer Handtasche griff und versuchte, diese der Geschädigten zu entreißen.

Der Täter stach nun mit einem spitzen Gegenstand in Richtung der 24-Jährigen, schlug ihr gegen den Kopf und zerrte an ihrem Hals. Die Geschädigte versuchte nun ihrerseits, nach dem Täter zu treten. Schließlich ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete ohne Beute in Richtung der Adam-Opel-Straße. Die 24-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Bauch und wurde zur Untersuchung in ein Offenbacher Krankenhaus verbracht.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und von sportlicher Figur. Bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Mütze.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755-51499.

