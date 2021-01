Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210127 - 0098 Frankfurt-Bornheim: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 26. Januar 2021, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr, kam es in der Berger Straße, in Höhe des Uhrtürmchens zu einer Versammlung, an der ca. 50 Personen teilnahmen.

Im Rahmen dieser Versammlung wurde sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen, dem Umgang mit der Pandemie und den anstehenden Impfungen auseinandergesetzt.

Während der Versammlung sollen allerdings auch antisemitische Äußerungen gefallen sein. So soll die Rede davon gewesen sein, dass es sich bei den Corona-Maßnahmen um eine "Judenshow" handeln würde.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553110 in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell