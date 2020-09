Polizei Paderborn

POL-PB: Geldbörse am Freitagabend geraubt

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Überfall auf einen 26-Jährigen an der Kilianstraße sucht die Polizei Zeugen.

Der Paderborner war am Freitag (11.09.2020) gegen 22.00 Uhr mit seinem Hund an der Kilianstraße auf dem Gehweg zwischen Karlstraße und Winfriedstraße unterwegs. In Höhe des Spielplatzes erhielt er von hinten einen Schlag gegen den Kopf und stolperte in ein Gebüsch. Dabei muss ihm das Portmonee aus der Hosentasche gezogen worden sein. Als sich das Opfer sich umblickte war in der Dunkelheit niemand mehr zu sehen, sodass keine Täterbeschreibung möglich ist. Der 26-jährige Mann vermutet, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Verletzt wurde er nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Kilianstraße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

