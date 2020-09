Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer fährt auf Wohnwagen auf

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße in Salzkotten hat sich am späten Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 44-Jährige war gegen 17.05 Uhr von der L776 kommend in Richtung Salzkotten unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er auf ein Wohnwagengespann auf, dass vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Der Motorradfahrer stürzte und wurde zusammen mit dem Krad in den rechtseitigen Straßengraben geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Salzkottener Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Salzkotten im Rahmen der Unfall- und Bergungsmaßnahmen kurzzeitig ab.

