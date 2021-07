Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Firmengebäude +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude am Müllersweg sind ein Firmenfahrzeug und medizinische Geräte im fünfstelligen Gesamtwert entwendet worden. In der Nacht von Mittwoch (20 Uhr) auf Donnerstag (06:50 Uhr) verschafften sich unbekannte Einbrecher über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude und durchsuchten einen Lager- und Ausstellungsraum sowie sämtliche Büroräume nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten aus dem Firmenkomplex Bargeld, medizinische Geräte sowie einen Firmentransporter, mit dem sie vermutlich auch flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

