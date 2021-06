Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Frontalzusammenstoß

zwei Personen verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr kam ein Toyota-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen auf der Karlsruher Straße bei der Auffahrt zur B 3 auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Audi frontal zusammen. Die 19-jährige Audi-Fahrerin sowie der 25-jährige Verursacher wurden im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 55.000,- Euro geschätzt.

