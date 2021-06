Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Haltestelle der RNV - Zeugen gesucht

Hirschberg-Großsachsen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend zerstörten bislang unbekannte Täter vier, je ca. 2 Quadratmeter große Glaseinsätze der Haltestelleneinrichtung an der RNV-Haltestelle Großsachsen. Ein Zeuge hatte die Beschädigungen gegen 20:30 Uhr festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief negativ. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.-Nr.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

