POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Frau überfallen - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr lief eine 20-jährige Geschädigte im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers, aus Richtung Neckarstrand kommend in Richtung Museumsschiff. Unterhalb der Kurpfalzbrücke wurde sie von einem bislang unbekannten männlichen Täter angegriffen. Dieser versuchte ihr eine goldene Halskette vom Hals zu reißen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Geschädigten ließ der Täter von ihr ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Collini-Center. Bei der Tat wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 30-35 Jahre alt, 1,75-1,80 m groß, kräftige Statur, möglicherweise osteuropäischer Herkunft, sehr kurze, "goldfarbene" Haare, leichter Dreitagebart. Bei der Tatausführung trug der Täter ein schwarzes Langarmhemd, eine schwarze Hose, sowie bunte Adidas-Schuhe mit silbernem Emblem an der Ferse. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Telefonnummer: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

