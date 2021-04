Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Fahrzeuge aufgebrochen/beschädigt, Brand, Streitigkeiten, Zigarettenautomatenaufbruch

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Aus dem Fenster geworfene Papiertüte verursacht Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ist es auf der K6764 zwischen Rübgarten und Gniebel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 20-jährige Lenkerin eines Opel Astra befuhr die Kreisstraße von Gniebel kommend in Richtung Rübgarten. Etwa 300 Meter vor der Ortseinfahrt wurde durch das vorausfahrende Fahrzeug eine Papiertüte aus dem Seitenfenster geworfen, welche in der Folge auf der Windschutzscheibe des Opel Astra landete. Die 20-Jährige wich daraufhin reflexartig aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher, von welchem nur bekannt ist, dass es sich um einen weißen Kleinwagen handelt, dauern an.

Esslingen (ES): Erneut Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Erneut sind mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet Esslingen, vorwiegend im Bereich der Mülbergerstraße/Hohenkreuz, aufgebrochen worden. Die Unbekannten waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag an mindestens acht geparkten Fahrzeugen zu Gange. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Über die Höhe des Sachschadens bzw. des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen. (siehe auch PM vom 13.04.2021 / 11:37 Uhr und 15.04.2021 / 16:18 Uhr)

Weilheim/Teck (ES): Streit in Flüchtlingsunterkunft

Nach einem Streit in einer Weilheimer Flüchtlingsunterkunft ist am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr mindestens eine Person leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger alkoholisierter Somalier schlug zunächst mit zwei abgesägten Bettgestellbeinen gegen verschiedene Containertüren und richtete dadurch Sachschaden an. Die Mitbewohner wurden dadurch aufgeschreckt und es entwickelte sich ein lautstarker Streit zwischen mehreren Beteiligten, der sich zu einer handfesten Schlägerei entwickelte. Ein 29-jähriger Afghane erlitt durch einen Schlag eine Gesichtsverletzung. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen aufgenommen.

Beuren (ES): Verbremst und auf geparktes Fahrzeug geprallt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzen Motorradfahrer ist es am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Linsenhofer Straße gekommen. Ein 61-Jähriger fuhr mit seiner Kawasaki in Richtung Frickenhausen und wollte an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Da ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam, bremste er zu stark, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte gegen einen geparkten Skoda. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen wurde der 61-Jährige durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da noch Betriebsstoffe ausliefen, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften vor Ort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Nach Körperverletzung in Polizeigewahrsam

Wegen einer Schlägerei zwischen zwei Männern ist es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr am Busbahnhof in Tübingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Vor Ort wurden die beiden Kontrahenten getrennt. Während der eine 32-jährige Beteiligte nach der Sachverhaltsaufnahme die Örtlichkeit verließ, war der andere Gleichaltrige durch eine hinzugekommene dritte Person derart aufgebracht, sodass er nicht beruhigt werden konnte. Sein aggressives Verhalten spitzte sich zu, indem er den polizeilichen Anweisungen keine Folge leistete, weshalb Pfefferspray eingesetzt werden musste. Nach medizinischer Inaugenscheinnahme wurde er in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nehren/Mössingen (TÜ): Zigarettenautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Zigarettenautomaten sind in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgebrochen worden. Während der in Nehren vor einer Gaststätte in der Reutlinger Straße aufgestellte Automat komplett entleert wurde, hielt das in Mössingen in der Ulrichstraße/Ecke In Schlattwiesen im Boden verankerte Gerät jeglichen Aufbruchsversuchen stand. Die Höhe des Diebesgutes konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Die Polizeiposten Gomaringen bzw. Mössingen prüfen einen möglichen Zusammenhang und bitten um Zeugenhinweise an Tel. 07071/972-8660.

Mössingen (TÜ): Gegen Baum geprallt

Mit leichten Verletzungen ist ein 44-jähriger Toyota-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in der Freiherr-vom-Stein-Straße davongekommen. Der 44-Jährige verlangsamte aufgrund gesundheitlicher Probleme seine Geschwindigkeit und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das Fahrzeug, an dem Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Kusterdingen (TÜ): Gartenhaus in Brand geraten

Vermutlich auf Grund technischen Defekts an einem Akku ist am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr eine Gartenhütte in einem Wohngebiet in Kusterdingen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die zweistöckige Hütte, welche sich im Garten hinter einem Wohnhaus befindet, bereits im Vollbrand. Durch das Feuer wurde neben der Hütte selbst auch ein darüberliegendes Telefon- sowie ein Stromkabel beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohnhaus und eine Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 40.000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung.

Rottenburg (TÜ): Mutwillig Fahrzeug beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 23.20 Uhr ein geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Ein in der Wilhelm-Maybach-Straße abgestellter Opel Corsa wurde im Bereich der Heckklappe sowie an der Fahrer- und Beifahrertür derart beschädigt, dass sich der Sachschaden auf ca. 3.500 Euro beläuft. Ein Zeuge konnte zuvor drei Personen feststellen, welche beim Erkennen in Richtung Neckar davongerannt sind. Wer Angaben zur Tat bzw. zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07472/9801-0 mit dem Polizeirevier Rottenburg in Verbindung zu setzen.

Balingen (ZAK): Radfahrer übersieht bevorrechtigten Pkw

Ein verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag an der Kreuzung L365 / B463 bei Balingen ereignet hat. Gegen 12.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die L365 von Ostdorf kommend in Richtung "Kühler Grund". An der Kreuzung zur B463 wollte er anschließend nach links auf den gegenüberliegenden Radweg wechseln, übersah hierbei jedoch den von rechts kommenden und bevorrechtigten Pkw VW Touareg eines 63-Jährigen. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers des Pkw-Lenkers kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, durch welchen der 17-Jährige zu Boden stürzte und mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell