Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Trickdiebstahl ++ Trunkenheitsfahrt ++

Oldenburg (ots)

++ Trickdiebstahl ++ Am Freitag, der 23.07.2021, gibt sich ein unbekannter Täter um 13.00 Uhr im Sandfurter Weg gegenüber einer 101-Jährigen als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus und gelangt in ihre Wohnung. Der Mann (Beschreibung: Ca. 180cm groß, schlanke Figur, kurze Haare, helle Bekleidung) entwendet einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie geben sich am Telefon oder an der Haustür als Enkel, Handwerker, Polizisten oder Vertreter von Hilfsorganisationen aus und versuchen in die Wohnung der Opfer zu gelangen. Die Polizei gibt den Hinweis, besonders vorsichtig bei Geschäften an der Haustür zu sein und keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Autorisierte Personen werden nie Bargeld fordern, nach finanziellen oder persönlichen Verhältnissen fragen. ++ Trunkenheitsfahrt ++ Am Sonntag, 25.07.2021, führt ein 43-jähriger Oldenburger um 06.00 Uhr seinen Pkw auf der Straße Am Bahndamm in starken Schlangenlinien. Ein Polizeibeamter, der sich vom Nachtdienst auf dem Heimweg befindet, ist Zeuge des Vorfalls. Er verständigt die Polizei über Notruf und fährt hinter dem Oldenburger bis zu dessen Wohnanschrift her. Der Pkw-Führer wird durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung überprüft und ein Atemalkoholwert von 1,61 Promille festgestellt. Es erfolgt eine Blutentnahme, der Führerschein wird sichergestellt.

