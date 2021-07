Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bürogebäude ++ Auto aufgebrochen +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude am Bahnhofsplatz ist am vergangenen Wochenende ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (7.30 Uhr) hatten sich die Diebe auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Gebäude verschafft. In einem Büroraum brachen sie gewaltsam einen Rollcontainer auf und entwendeten neben einer Geldkassette mit Bargeld einen Computer sowie ein Smartphone. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

+

Im Tatzeitraum von Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagabend, 18.30 Uhr, schlug ein Unbekannter mit einem Stein die Seitenscheibe eines an der Wardenburgstraße abgestellten Opel Corsa ein. Der Täter flüchtete anschließend mit einer Geldbörse, in der sich Bargeld und persönliche Dokumente befanden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei jeweils unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell