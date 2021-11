Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Blut und im Auto

Gronau (ots)

Gleich mehrfach wurden Polizeibeamte fündig, als sie verschiedene Autofahrende in Gronau auf der Enscheder Straße im Laufe des Donnerstags anhielten. Gegen 16.15 Uhr war es ein 24-Jähriger, bei dem der Drogentest auf Cannabis und Kokain anschlug. Um 21.30 Uhr gerieten zwei Fahrzeuginsassen in den Fokus der Polizei. Der 22 Jahre alte Beifahrer hatte eine geringe Menge Marihuana aus den Niederlanden in die Bundesrepublik geschmuggelt und die 20-jährige Fahrerin stand unter dem Einfluss verbotener Rauschmittel. Der Versuch des 22-Jährigen, die Drogen unbeobachtet aus dem Wagen zu werfen, misslang. Es folgten die Entnahme von Blutproben, um den Drogenkonsum der Autofahrenden exakt nachweisen zu können, die Sicherstellung der Betäubungsmittel sowie die Einleitung von Verfahren. Zudem endeten die Autofahrten in Gronau.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell