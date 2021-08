Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrüche in Wohnhäuser

Ahaus (ots)

In der Zeit vom 24.07. bis 01.08.2021 drangen bislang unbekannte Täter in zwei benachbarte Wohnhäuser an der "Lange Straße" ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Am Freitag, dem 31.07.2021 wurden zwischen 20 und 21 Uhr drei Jugendliche beobachtet, als sie von einem der Grundstücke kamen und sich in Richtung Stadtlohner Straße entfernten. Die Polizei sucht weiter Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

