Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Rhede (ots)

Am Samstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Audi Q7. Der Wagen parkte in der Zeit von 10.40 Uhr bis 11.00 Uhr gegenüber eines Baumarkteinganges auf einem Kundenparkplatz an der Gronauer Straße. Am beschädigten hinteren rechten Kotflügel entstanden Kratzer mit weißen Lackanhaftungen, die vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen. Dabei könnte es sich um einen weißen Caddy handeln, der zur Abstellzeit neben dem Audi parkte. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Caddys, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell