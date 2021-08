Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall im Kreisverkehr

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Borken (ots)

Am späten Samstagabend kam es gegen 21.20 Uhr im Kreisverkehr Butenwall/Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer aus Borken schwere Verletzungen erlitt. Er hatte sich bereits im Kreisverkehr befunden, als eine 36-jährige Autofahrerin aus Borken in den Kreisverkehr einfuhr und mit ihm zusammenstieß. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell