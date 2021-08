Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer tritt Außenspiegel ab

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag beobachtete ein Zeitungsbote gegen 01.50 Uhr auf der Langen Stiege zwei Radfahrer. Einer der beiden jungen Männer streckte sein Bein aus und trat im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der Spiegel knickte ab und wurde dabei beschädigt. In etwa 100 Meter Entfernung entdeckten die eingesetzten Beamten einen weiteren beschädigten Außenspiegel an einem geparkten Wagen. Einer der Täter hatte eine auffällige lange Fahrradtasche auf dem Gepäckträger.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

