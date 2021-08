Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand neben Feuerwache schnell gelöscht

Borken (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand im Thekenbereich eines Biergartens an der Raesfelder Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten gegen 06.30 Uhr von der angrenzenden Feuerwache aus eine Rauchentwicklung im Bereich eines Biergartens festgestellt. Die Brandbekämpfer waren schnell am Einsatzort und konnten das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte entsorgte heiße Asche das Feuer entzündet haben.

