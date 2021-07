Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstähle auf Friedhof

Stadtlohn (ots)

Vermutlich in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 08.20 Uhr, wurden auf dem Stadtlohner Friedhof zwei Diebstähle begangen. Von einem Grab wurde eine ca. 25 kg schwere Engelsfigur (ca. 30 - 40 cm) gestohlen und von einem weiteren Grab eine Schmucklilie. Die Gräber befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander auf dem östlichen Teil des Friedhofs (aus Richtung Lessingstraße gesehen). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

