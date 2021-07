Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht dank eines aufmerksamen Kindes schnell geklärt

Gronau (ots)

Am Donnerstagmorgen beschädigte ein 85 Jahre alter Autofahrer auf dem Berliner Platz einen anderen Pkw. Er schaute sich den Schaden an und flüchtete dann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein aufmerksames Kind hatte das Geschehen beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt, so dass der Unfallflüchtige schnell ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell