Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt

Borken (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines auf der Breslauer Straße stehenden Pkws beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

