Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots)

Am 10.04.2021 zwischen 22 und 23.15 Uhr wurden in der Brunckstraße zwei Pkw kontrolliert, deren Fahrzeugführer jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Eine 23-jährige Frau räumte den Konsum von verschiedenen Drogen ein. Bei einem 21-Jährigen, welcher alleine mit seinem Pkw unterwegs war, ergaben sich ebenfalls Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmitteln. Der junge Mann gab an, bislang nichts mit Drogen zu tun gehabt zu haben. Eine entsprechende Überprüfung ergab jedoch, dass dieser bereits mehrfach unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug geführt hat. Beide Fahrzeugführer mussten sich einer Blutprobe unterziehen und sich vorerst von ihren Führerscheinen trennen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell