POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag morgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Maudacher Straße Ecke Meckenheimer Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 39-jährige PKW Lenkerin befuhr die Maudacher Straße aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Maudach. Im Kreuzungsbereich mißachtete sie vermutlich eine rotzeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Fahrzeug, welches den Kreuzungsbereich aus Fahrtrichtung Meckenheimer Straße kommend passieren wollte. Durch die Kollision verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Die 39 Jährige geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte anschließend noch mit zwei weiteren Fahrzeugen, welche im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt warten mussten. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

