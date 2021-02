Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wiehagen - Falsche Polizisten auch in Wickede

Wickede (ots)

Am Dienstag (2. Februar) kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu mehreren Anrufen "falscher" Polizisten in Wiehagen. Der angebliche Polizeibeamte aus Dortmund versuchte eine Geschichte von einer Tätergruppe aufzutischen, die einen Zettel bei sich hatten, auf dem der Name des Angerufenen stehen würde. Im folgenden Gespräch versuchte der Betrüger dann an Informationen über den Bargeldbesitz des Angerufenen zu gelangen. Keiner der Angerufenen ließ sich von dem Betrüger hinter das "Licht" führen und reagierte richtig. Einfach auflegen. Diesen Tipp gibt die Polizei. Weiterhin sollte nichts aus der Wohnung herausgegeben werden. Unbekannte sollten auch immer vor der Tür bleiben. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell