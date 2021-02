Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Trunkenheitsfahrt

Lippstadt (ots)

Ein 18-jähriger Lippstädter ist in das "Visier" polizeilicher Ermittlungen geraten. Am Dienstag (2. Februar), um 23.55 Uhr, warf ein Radfahrer sein Zweirad an der Erwitter Straße gegen das Reklameschild eines Supermarktes. Den hierdurch verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf 300 Euro ein. Nachdem die ersten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen gegen den Tatverdächtigen fehlgeschlagen waren, meldeten Zeugen, circa 20 Minuten später, einen betrunkenen Radfahrer auf der Holzstraße in Bad Waldliesborn. Dieser lag eingeklemmt unter seinem Fahrrad. Die Zeugen halfen ihm aus der misslichen Lage und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes "Erste-Hilfe". Den eingesetzten Polizeibeamten fiel der Alkoholgeruch beim 18-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest endete mit fast 1,5 Promille und führte den jungen Mann direkt zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Fahrrad des Lippstädter stellten die Polizeibeamten zudem sicher, es lag als gestohlen im Fahndungsbestand ein. Hierzu wird sich der 18-Jährige ebenfalls erklären dürfen. (reh)

