Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Gegen Scheibe gefahren - Unfallflucht

Warstein (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in der Zeit zwischen Montag (1. Februar), 19 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, gegen die Schaufensterscheibe eines ehemaligen Schuhgeschäftes an der Möhnestraße. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 3.000 Euro. Der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu informieren oder sonst eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

