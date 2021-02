Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht - Polizei sucht dunklen Kleinwagen

Lippstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, um 8.10 Uhr, sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens. Eine 77-jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem Auto zuvor die Straße Lippertor und wollte an der Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße ihre Fahrt nach links in Richtung Cappel fortsetzen. Der dunkle Kleinwagen fuhr ihr beim Abbiegen in die Seite und setzte seine Fahrt über die Wiedenbrücker Straße fort, ohne sich um die andere Autofahrerin oder eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.500 Euro ein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

