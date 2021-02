Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Langeneicke - Schmierereien

Geseke (ots)

Auf einem Gelenkbus in der Straße Wickenfeld und an einem Lkw in der Schützenstraße brachten unbekannte Schmierfinken in der Nacht von Montag auf Dienstag mit schwarzer Farbe die Tags "Dope" und "TMC" an. Zeugen die Hinweise auf die Farbschmierereien geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

