Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Toter an der BAB 24 entdeckt

Bandenitz/StolpeBandenitz/Stolpe (ots)

Auf einem Parkplatz an der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen toten Autofahrer entdeckt. Die männliche Leiche wurde im Fahrgastraum eines parkenden PKW gefunden. Ob es sich bei dem Toten um den Besitzer des in Sachsen zugelassenen Fahrzeuges handelt, ist derzeit noch unklar. Die Maßnahmen zur Identifizierung der Leiche sind noch nicht abgeschlossen. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, allerdings hat die Polizei derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen der Polizei zu den Todesumständen dauern an. Der betreffende PKW wurde durch die Polizei sichergestellt.

