POL-LWL: Junger Autofahrer verursacht zwei Verkehrsdelikte an zwei Tagen

BoizenburgBoizenburg (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt am frühen Samstagmorgen in Boizenburg hat die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer am darauffolgenden Tag ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei hatte bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen beim 20-jährigen deutschen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,26 Promille festgestellt und daraufhin seinen Führerschein sichergestellt. Am Sonntagabend war der Mann erneut mit seinem Auto in Boizenburg unterwegs, als Polizisten ihn erkannten und ihn daraufhin anhielten. Polizeibeamte stellten anschließend die Fahrzeugschlüssel sicher und übergaben sie seinen Eltern. Neben der Trunkenheitsfahrt vom Samstag wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

