Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gartenlaube und Geräteschuppen abgebrannt

GoldbergGoldberg (ots)

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Goldberg ist am frühen Samstagmorgen eine Gartenlaube zerstört worden. Auch ein angrenzender Geräteschuppen wurde durch das Feuer vernichtet. Anwohner haben den Brand kurz vor 1 Uhr in der betreffenden Kleingartenanlage in der Güstrower Straße bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten beide Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist die Ursache noch unklar, jedoch kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der angerichtete Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro beziffert.

