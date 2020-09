Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Cannabisplantage in Wohnung beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Beamte des Hildesheimer Einsatz- und Streifendienstes haben am Dienstagabend, 01.09.2020, in einer Wohnung in der Nordstadt eine Cannabisplantage sowie weitere Beweismittel, die für einen Handel mit Betäubungsmitteln sprechen, beschlagnahmt.

Den Ermittlungen zufolge konnte nach Zeugenhinweisen gegen 19:20 Uhr ein 38-jähriger Mann in der Goschenstraße gestellt werden, der im Verdacht steht, an einem dort abgestellten Pkw die Luft aus den Reifen abgelassen zu haben.

Bei Überprüfung des 38-jährigen wurde bei ihm Marihuana aufgefunden. Ferner stellte sich heraus, dass die Person zuvor unter Drogeneinfluss einen Pkw führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. In dem Fahrzeug fanden die Beamten zudem einen angerauchten Joint.

Der Tatverdächtige wurde zunächst der Dienststelle zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Mann einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag in verschiedener Stückelung mit sich führte. Das Geld, das aufgefundene Marihuana sowie die Erkenntnis, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit wegen Handels mit Betäubungsmitteln aufgefallen war, begründeten den Verdacht, dass der Mann momentan weiterhin Handel mit Drogen treibt.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Wohnungsdurchsuchung, die im Anschluss mit Einverständnis des Mannes durchgeführt wurde.

Dabei wurden diverse Beweismittel gefunden und beschlagnahmt, die den Verdacht des Drogenhandelns erhärteten. Die Beamten stießen in der Wohnung auf eine selbstgebaute Plantage mit über 40 Cannabispflanzen. Zudem konnten u.a. über 20 Cannabiszöglinge, mehrere Behältnisse mit Marihuana, diverse Tabletten und Verpackungsmaterial aufgefunden werden. Darüber hinaus ein Schlagring und ein Butterflymesser, beides Gegenstände, deren Besitz nach dem Waffengesetz verboten ist.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige entlassen. Die zuständigen Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell