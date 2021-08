Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 70

Südlohn-Oeding (ots)

Am Freitagabend kam es auf der B 70 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere und eine Person leichte Verletzungen erlitten. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Ochtrup war gegen 21.10 Uhr auf dem Vredener Dyk in Richtung Ochtrup unterwegs. Nach ihren Angaben wich sie einem Hasen aus und verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Bereich Hessinghook kam ihr Wagen in einem Straßengraben zum Stillstand. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer, ein 50-jähriger Mann aus Ochtrup, wurde mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

