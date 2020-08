Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1171) Falsche Dachsanierer - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (24.08.2020) wurde ein Mann aus dem Nürnberger Stadtteil Boxdorf Opfer mutmaßlich betrügerischer Dachsanierer. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die vermeintlichen Handwerker boten dem Senior an, das Dach seiner Garage am Spund neu zu decken und die Regenrinne zu reinigen. Statt des veranschlagten Preises im dreistelligen Bereich, verlangten die Täter nach Abschluss der Arbeiten mehrere tausend Euro. Sie setzten den Mann unter Druck, welcher schließlich einwilligte, den höheren Preis zu bezahlen. Weil der Senior nicht genug Geld im Haus hatte, fuhr er gemeinsam mit den Handwerkern in deren weißen VW T4 Transporter zur Sparkasse in Stadeln. Während sich der Senior in der Sparkasse befand, warteten die Täter im Fahrzeug. Anschließend fuhren sie den Mann zurück nach Hause. Für den Abtransport des entfernten Daches kam ein weiterer VW T4 Transporter in roter Farbe.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - insbesondere solche, die die Täter oder einen der VW Transporter im Nürnberger Norden gesehen haben - sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl/n

