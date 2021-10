POL-GI: Zeuge verhilft zur Festnahme + Dieb kommt wieder + Falscher Stadtwerkemitarbeiter in der Löberstraße + Von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 28.10.2021:

Gießen: Zeuge verhilft zur Festnahme

Für mehrere Taten kommt offenbar ein 42 - Jähriger in Frage. Der Asylbewerber aus Algerien soll, so die bisherigen Ermittlungen, am späten Nachmittag mehrere PKW im Bereich der Lonystraße und der Johannesstraße aufgebrochen haben. Ein Zeuge hatte gegen 16.50 Uhr die Polizei informiert und mitgeteilt, dass sich eine Person gerade in ein offenbar aufgebrochenes Fahrzeug in der Lonystraße beugt. Durch die schnell eingeleitete Fahndung und die gute Zeugenbeschreibung konnte in der Nähe wenig später der 42 - Jährige festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände aus einem Fahrzeug, das offenbar unmittelbar zuvor in der Johannesstraße aufgebrochen wurde. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb kommt wieder

Wiedererkannt hat ein Geschädigter einen mutmaßlichen Dieb. Offenbar war es am Dienstagnachmittag in einem Lokal im Aulweg zum Diebstahl eines Handys gekommen. Der Dieb hatte sein Opfer abgelenkt und ihm das Handy dann entwendet. Einen Tag kam der vermeintliche Täter wieder in die Gaststätte. Der Zeuge hatte den mutmaßlichen Dieb dann angesprochen und später die Polizei informiert. Aufgrund von Videoaufnahmen konnte die Tat dem 44 - jährigen Algerier letztendlich auch zugeordnet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Falscher Stadtwerkemitarbeiter in der Löberstraße

Nicht aus den Augen ließ eine 84 - Jährige einen Mann, der sich am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab. Der Mann hatte bei der Frau geklingelt und angegeben, dass er die Wasserleitungen in der Wohnung der Seniorin überprüfen müsse. Der angebliche städtische Mitarbeiter hatte ein Funkgerät in der Hand. Die Frau, die in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wurde dann misstrauisch und ließ den Unbekannten nicht aus den Augen. Wenig später verließ der Unbekannte die Wohnung. Offenbar hatte er vergeblich versucht, die 84 - Jährige abzulenken und einen Komplizen in die Wohnung zu lassen. Der Mann soll ein rotes Funkgerät mitgeführt haben und etwa 170 Zentimeter groß sein. Er soll eine untersetzte Figur haben und auffällig sonnengebräunte Haut haben. Neben einer Basecap soll er eine schwarze Bomberjacke getragen haben. Die Kripo warnt nochmals vor solchen Betrügern und empfiehlt, wenn möglich, einen Nachbaren oder eine andere vertraute Person hinzuzuziehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Hindemithstraße

Am Mittwochabend kam es in der Hindemithstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Offenbar hatte ein 42 - Jähriger seinen 28 - Jährigen Kontrahenten mit einem Tritt niedergestreckt. Der 28 - Jährige soll dann sein gegenüber mit einem Messer bedroht haben. Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 22.10 Uhr, ereignet haben soll, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hakenkreuze hinterlassen

Unbekannte haben zwischen Montag und Donnerstag mehrere Gegenstände auf einem Schulgelände in der Westanlage beschädigt. Die Täter kletterten über die Umfriedung und brannten acht Hakenkreuze in Bäume, Zaunelemente und Spielgeräte ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zwei PKW in der Fröbelstraße aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Fröbelstraße einen Peugeot aufgebrochen und geringe Mengen an Bargeld sowie diverse Gegenstände entwendet. Die Unbekannten hatten ein Fenster aufgebrochen. Im gleichen Zeitraum wurde in der Fröbelstraße ein weiterer PKW aufgebrochen. Der Mercedes-Benz stand nur unweit des Peugeot. Auch bei diesem PKW hatten die Täter die Fensterscheibe aufgebrochen, aber offenbar nichts aus dem Innenraum entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Reiskirchen: Beim Vorbeifahren BMW beschädigt

Am Dienstag (26.Oktober) gegen 15.15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann in einem Nissan die Burkhardsfeldener Straße in Richtung Grünberg und beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls von Mittwoch (27.Oktober) gegen 14.00 Uhr. Ein 18-jähriger Mann aus Grünberg in einem Seat befuhr die Bundesstraße 49 von Gießen in Richtung Grünberg. In Höhe der Burkhardsfeldener Straße kam der Seat-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Wohnhaus in der Grünberger Straße. Im Anschluss lenkte der 18-Jährige das Fahrzeug über die komplette Grünberger Straße und prallte gegen einen Metallzaun. Der Grünberger und eine 20-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Beim Rangieren Schild angefahren

Am Mittwoch (27.Oktober) gegen 13.40 Uhr beschädigte ein 53-jähriger LKW-Fahrer beim Rangieren in der Gießener Straße (Höhe 42) ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

