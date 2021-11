Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Kreuzung kollidiert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen am Samstag in Ahaus bei einem Zusammenstoß erlitten. Eine 58-Jährige war gegen 07.05 Uhr auf der Wüllener Straße in Richtung Wüllen unterwegs und war bei Rotlicht der Ampel in die Kreuzung mit dem Adenauerring eingefahren. Dabei stieß sie mit dem Wagen einer 51-Jährigen zusammen: Die Legdenerin hatte den Adenauerring in Richtung Vredener Dyk befahren und die Kreuzung bei Grünlicht gequert. Die beiden Verletzten begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 38.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell