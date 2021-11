Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Mercedes-Benz entwendet

Ahaus (ots)

Einen weißen Mercedes-Benz GLC entwendet haben Unbekannte in Ahaus-Ottenstein in der Nacht zum Montag. Das weiße AMG Kombi mit Ahauser Kennzeichen stand auf einer Grundstückszufahrt an der Straße Melchisengoren, als die Täter den Wagen mitnahmen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

