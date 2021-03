Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/Vechta für die Landkreise Cloppenburg und Vechta zu Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 27. März /28. März 2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Samstag, 27. März 2021, 04.30 Uhr, bis Sonntag, 28. März 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 34 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sowie gegen die Bestimmungen der Mund-Nasen-Bedeckung. wie z.B. 49681 Garrel, Samstag, 20:45 h Am 27.03.21, gegen 19:50 Uhr, wird der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta durch einen anonymen Hinweisgeber mitgeteilt, dass in 49681 Garrel eine Geburtstagsparty mit ca. 25-30 Personen stattfinde, die offensichtlich gegen die aktuell geltende Nds. Corona-VO verstoßen. Auf der Anfahrt sehen die eingesetzten Beamte bereits mehrere Personen im Gartenbereich. Nachdem der Streifenwagen bemerkt wurde, flüchten die Personen aus dem Garten in den nicht einsehbaren Bereich hinter dem Haus. Noch bevor die Beamten an der Anschrift aussteigen, werden sämtliche Jalousien des Einfamilienhauses geschlossen. Auf der Hofeinfahrt befindet sich ein Stehtisch mit diversen alkoholischen Getränken. Im Haus werden schließlich 11 Personen, darunter ein Kind, aus vier verschiedenen Haushalten, festgestellt, die sich reumütig für ihr Verhalten entschuldigten. Die Personalien der Gäste sowie des Gastgebers wurden notiert und entsprechende Anzeigen hinsichtlich der Corona-Verordnung geschrieben.

